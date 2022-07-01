В МИД Китая обвинили США в нападении россии на Украину

Спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил США во вторжении россии в Украину. Это он сказал, комментируя заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса, предостерегающего Пекин от предоставления россии оружия или помощи для ведения войны против Украины.

Об этом сообщается на сайте МИД.

«В украинском вопросе Китай занимает объективную и справедливую позицию и находится на стороне мира и справедливости. Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления, направленных на Китай. Мы также решительно против односторонних незаконных санкций и долгосрочной юрисдикции без основы в международном праве. Будучи тем, кто начал кризис в Украине и наибольшим разжигающим его фактором, США должны глубоко задуматься над своими ошибочными действиями по оказанию чрезвычайного давления и раздуванию огня в украинском вопросе и прекратить разыгрывать блочное противостояние и создавать новую холодную войну воспользовавшись ситуацией. США должны ответственно содействовать надлежащему урегулированию кризиса и создать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами», — заявил Лицзянь.

Напомним, что ранее журналисты из американской газеты The Wall Street Journal писали о том, что Китай продает россии товары , необходимые Кремлю для продолжения войны в Украине