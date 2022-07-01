В Венгрии уже не против транзита оружия из Европы в Украину: «Третьи стороны могут пользоваться нашей территорией»

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, оказываемую другими странами Украине – в том числе и военную.

Об этом он сказал во вторник, во время визита во Львов, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Он отметил, что Венгрия по-прежнему отказывается сама поставлять оружие в Украину, но пользоваться своими территориями разрешает.

«В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией», – заверил Мадяр.

Также, по словам заместителя главы венгерского МИДа, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря, предложила помочь в лечении гражданских и военных в медучреждениях и заверила в готовности предоставить тысячу стипендий для украинцев в своих университетах.

Напомним, Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.