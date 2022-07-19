Оккупант, общаясь с отцом по телефону, заявил, что русская артиллерия – это «позор россии»

Русский оккупант назвал артиллерию «позором россии» - она обстреливает свои же позиции.
Соответствующий перехват опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Исходя из диалога, оккупантов разгромили ВСУ на их позициях. Помимо этого, рашистская артиллерия бьет по их же позициям.
-Нам, в целом, повезло, пап, нас тоже могло так просечь.
-Ну чё, вас не просекли, вы им пиз*ы дали хоть?
-Ну тут… В нас со всего подряд стреляют. И все.
-В вас?
-В нас все подряд. Всем подряд накрыли.
-Ааа… Они стреляли, да?
-Да, там мясо, страшно.
-Ааа, понял. А их дох*я было?
-Очень. Очень-очень-очень…
-Наемники, да, наверное, сынок?
-Я не знаю, пап, там не до этого было… Просто.
-Ааа. А в следующий раз другие поедут, да?
-Не знаю, пап. В следующий раз там будет пиз*ец.
-А че артиллерия не помогала, что ли?
-Она у нас ужасная, пап! Позор россии!
-Чего?
-Она по нам больше шлепает.
-Аа, своя шлепает?
-Да, и свои, и те…
-Ааа. Ну координаты неправильно дали…
-Не долетают. Рядом с нами всегда ложились.
-Аа, ну пиз*ы получат те, кто так сделал. Никит, понимаешь, там значит координаты неправильные.