Оккупант, общаясь с отцом по телефону, заявил, что русская артиллерия – это «позор россии»

Русский оккупант назвал артиллерию «позором россии» - она обстреливает свои же позиции.

Соответствующий перехват опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Исходя из диалога, оккупантов разгромили ВСУ на их позициях. Помимо этого, рашистская артиллерия бьет по их же позициям.

-Нам, в целом, повезло, пап, нас тоже могло так просечь.

-Ну чё, вас не просекли, вы им пиз*ы дали хоть?

-Ну тут… В нас со всего подряд стреляют. И все.

-В вас?

-В нас все подряд. Всем подряд накрыли.

-Ааа… Они стреляли, да?

-Да, там мясо, страшно.

-Ааа, понял. А их дох*я было?

-Очень. Очень-очень-очень…

-Наемники, да, наверное, сынок?

-Я не знаю, пап, там не до этого было… Просто.

-Ааа. А в следующий раз другие поедут, да?

-Не знаю, пап. В следующий раз там будет пиз*ец.

-А че артиллерия не помогала, что ли?

-Она у нас ужасная, пап! Позор россии!

-Чего?

-Она по нам больше шлепает.

-Аа, своя шлепает?

-Да, и свои, и те…

-Ааа. Ну координаты неправильно дали…

-Не долетают. Рядом с нами всегда ложились.

-Аа, ну пиз*ы получат те, кто так сделал. Никит, понимаешь, там значит координаты неправильные.