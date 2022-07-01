ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе ВСУ сообщили, что полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины. После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Уже 147-й день с начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 19 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 июля.

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00:20 Генштаб ВСУ сообщил, что воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ППК «Вагнера» («Лига»). На нашивках некоторых российских оккупантов были надписи «Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо».

«Кровавый «бизнес» этих вражеских наемников сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине непрошеных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива – стать частицей плодородного украинского чернозема», - сообщили в Генштабе.

00:10 Во время вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал удар по селу в Одесской области и рассказал, что россияне выпустили семь ракет «Калибр» морского базирования против обычного села. Зеленский сообщил, что пострадал пятимесячный ребенок.

«К счастью, погибших нет – люди вовремя отреагировали на сигнал воздушной тревоги. Но шесть местных были травмированы, среди них – пятимесячный ребенок. Ей и матери оказывается вся необходимая помощь. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота», - сказал Зеленский.

00:05 Во вторник, 19 июля, российские войска обстреляли территорию Одесской области. Около 22:22 местные жители слышали два взрыва в пригороде областного центра. Информацию подтвердила Одесская областная военно-гражданская администрация. В частности, отмечается, что одну ракету сбила система ПВО Одесской области.