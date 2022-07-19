США передадут Украине дополнительные HIMARS

Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине, в который войдут дополнительные системы HIMARS.

Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, пишет «Европейская правда».

«Мы продолжим оказывать Украине исторические уровни безопасности помощи. Позже на этой неделе администрация объявит новый пакет помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена», – сказал он.

Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS , которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя , а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время дискуссии Atlantic Council 19 июля заявил, что Украине нужно по меньшей мере 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российские войска, и по меньшей мере 100 таких систем – для эффективной контратаки и «изменения правил игры» на поле боя.

По его словам, эти системы позволили украинским силам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов.

«Это значительно замедлило российское наступление и резко снизило интенсивность их артиллерийских обстрелов… Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам нужно по крайней мере 50 таких систем, учитывая, что наш фронт – почти 2500 километров, это как расстояние между Барселоной и Варшавой», – сказал Резников.

Сейчас Украина использует минимум восемь HIMARS, и их будет больше, подчеркнул министр.