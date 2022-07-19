«Оккупанты и коллаборационные власти не готовят Мариуполь к зиме», - Бойченко

Мэр оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе не будет отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру и не проводят никакой подготовки.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

«Оккупанты и коллаборационные власти не готовят Мариуполь к зиме. Люди остаются в плену, ведь нет возможности выехать на подконтрольную Украине территории. А это более 100 тысяч человек», – отметил он.

По словам Бойченко, из-за этого осенью ожидается новая волна мариупольцев, которые будут выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе кафиры начинают «национализацию» недвижимости