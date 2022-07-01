В Иране считают, что россия в войне против Украины противостоит НАТО

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с путиным заявил, что, по его мнению, россия в войне против Украины противостоит НАТО. По его словам, если бы москва не вторглась в Украину, то Североатлантический союз «сам начал бы войну против россии».
Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA .
Хаменеи заявил, что последние события в мире показали, что Иран и россия «нужны друг другу», поэтому соглашения о газе и нефти нужно реализовать.
«Война по факту жесткая вещь, и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, другая сторона со своей инициативой начала войну», — сказал Хаменеи.
Он также заявил, что Запад против сильной россии.
«Если дорога для НАТО будет открыта, эта организация не увидит никаких препятствий перед собой и если бы вы не противостояли ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма», — заявил аятолла.