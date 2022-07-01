В Иране считают, что россия в войне против Украины противостоит НАТО

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с путиным заявил, что, по его мнению, россия в войне против Украины противостоит НАТО. По его словам, если бы москва не вторглась в Украину, то Североатлантический союз «сам начал бы войну против россии».

Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA .

Хаменеи заявил, что последние события в мире показали, что Иран и россия «нужны друг другу», поэтому соглашения о газе и нефти нужно реализовать.

«Война по факту жесткая вещь, и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, другая сторона со своей инициативой начала войну», — сказал Хаменеи.

Он также заявил, что Запад против сильной россии.