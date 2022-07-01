Война на Николаевщине: ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту и позициям оккупантов в Каховке

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 19 июля доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:24 ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, а также по места расположения оккупантов в Новой Каховке.

07:01 В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщают, что на Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.

Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Мураховки. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

06:52 В ОК «Південь» сообщают, что обстановка в нашей операционной зоне сложная, напряженная и динамичная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение оборонительных действий, пытаясь укрепиться и удержать занятые рубежи. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

В начале дня враг усилил обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения, в том числе с использованием авиации. Как и накануне, продолжал обстрел Никополя. Двадцатью реактивными снарядами была атакована портовая инфраструктура и побережье. Потерь нет.

Два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» выпущены врагом по Великой Костромке. Повреждены несколько гражданских построек и линия электроснабжения. Человеческих потерь нет.

Парой наших крылатых штурмовиков по составу боекомплекта и скопления техники в районе Снигиревки нанесен ракетный удар, а парой Ми-24 – авиационный удар по скоплению личного состава и вооружения в районе Любомировки.

Реактивной системой залпового огня «Смерч» враг обстрелял Брезнеговатое. Разрушены два и повреждены пять частных домов. Человеческих потерь нет.

Чуть позже атаку повторил вражеский истребитель, выпустивший по Березнеговатому пять ракет воздушного базирования. Враг бил в район переправы и по сельскохозяйственным угодьям. Без потерь.

Артиллерией 152-го калибра с временно оккупированной Херсонщины снова били по Николаеву, снаряды попали в район консервного завода. Также обстреляно Галициново, где попадание произошло в поле на окраине. Без потерь.

Пытаясь противодействовать нашим воздушным атакам, вражеский истребитель Су-35 выпустил по ударной группе нашей авиации три ракеты класса «воздух – воздух». Наших потерь нет. А вот в сам истребитель сбит нашим зенитным ракетным подразделением. Пилот катапультировался, а самолет упал на временно оккупированной территории Херсона.

В районе Новогригоровки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь.

В ответ нашими вертолетными парами атаковано скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Как результат – частично уничтожена минометная батарея.

Пара наших штурмовиков и бомбардировщик активно отработали по скоплению врага, его технике и составу боеприпасов, а также по батарее РСЗО «Град» в районе Давыдова Брода и Терновых Под.

Вечером наши штурмовики парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик опустел опорный пункт противника неподалеку.

Результаты поражений доразведываются.

При выполнении нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, нанесено поражение по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.

Подтвержденные потери противника сейчас составляют: 41 рашист, 1 самолет Су-35, 1 беспилотный разведчик, 3 РСЗО «Град», 3 гаубицы «Мста-Б» и 1 еще 1 полевой артиллерийский состав в районе Брускинского.