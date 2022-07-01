Британская разведка назвала Антоновский мост «ключевой уязвимостью для российских сил»

Контроль над переправами через Днепр, по всей вероятности, станет ключевым фактором в результате боевых действий в Херсонской области.

Об этом говорится в ежедневном сообщении британской разведки.

Отмечается, что 19 июля власти оккупированного россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

«Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. По всей вероятности, мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил», - говорится в сообщении.

Мост – это один из двух пунктов пересечения через Днепр, по которым россия может поставлять или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки.

В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для россии. Нижнее течение Днепра является естественным барьером, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м.

Напомним, накануне заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост был поврежден , но остался пригодным к эксплуатации.

Также о еще одном ударе по мосту стало известно в среду утром, 20 июля.

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