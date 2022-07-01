ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС, работавшую в Херсонской области

При ударе по Лазурному ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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«Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д. В войска ПВО россии поставки данных РЛС начаты в 2015 году и сегодня это как наиболее "современные" так и наименее распространенные РЛС. ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА. Но самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ», - говорится в сообщении.

В открытых источниках можно найти информацию, что стоимость такой установки составляет примерно 700 миллионов российских рублей (6,3 миллиона долларов США в эквиваленте).