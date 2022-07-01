СБУ задержала российских агентов, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредила и задержала четырех российских агентов.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что агенты были завербованы спецслужбами рф для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.

Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников Службы безопасности.

Эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и ​​диверсий против сил обороны вблизи восточного фронта.

Для коммуникации с российскими «кураторами» агенты использовали специально созданные телеграммы-каналы.

У злоумышленников изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного – автомат АК-74. Задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, СБУ задержала российскую агентку, которая собирала информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в столице и области.