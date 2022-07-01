«Это по телевизору вам так расписывают в красках. Мы проигрываем»: Родные оккупантов не могут смириться с тем, что россия проигрывает в войне

Семьи русских оккупантов никак не могут смириться с тем, что россия проигрывает в войне с Украиной.
Соответствующий перехват разговора опубликовали в Службе безопасности Украины.
Судя по перехвату, родственница оккупанта возмущается, что Вооруженные силы Украины защищают свои территории, называя их «хохлятским отродьем», а потом не хочет мириться с тем, что ей говорит ее родственник-оккупант, который находится в Харькове, – россия проигрывает в войне, ресурсов не хватает, новопришедших «воинов» никак не обучают.
- Ну вас обстреливают, нет?
- Ну каждый день!
- Вот сволочи, хохлятское отродье.
- Да уроды. Нас давят. Мы проигрываем пока.
- Ну это у вас проигрывают, а там-то вы выигрываете.
- Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…
- Почему?!
- Ну, давят нас, давят. Вот так вот.
- Сколько вас осталось-то?
- Да… Шиш да не шиша.
- Ну ладно. Зачем так?
- Ну, сколько у нас – первый батальон и мой, третий батальон. Нас должно быть около 90 танков, а у нас осталось, знаешь, сколько? Ну, танков 14, наверное.
- А артиллерии у вас нет?
- Есть. Но она настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи. Так что все грустно. Ну пацанов привезли, обучили за два дня на танках, артиллеристов за два дня и на передок. Они не могут попасть вообще. Это жесть просто. Вот такие дела.