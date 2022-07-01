«Это по телевизору вам так расписывают в красках. Мы проигрываем»: Родные оккупантов не могут смириться с тем, что россия проигрывает в войне

Семьи русских оккупантов никак не могут смириться с тем, что россия проигрывает в войне с Украиной.

Соответствующий перехват разговора опубликовали в Службе безопасности Украины.

Судя по перехвату, родственница оккупанта возмущается, что Вооруженные силы Украины защищают свои территории, называя их «хохлятским отродьем», а потом не хочет мириться с тем, что ей говорит ее родственник-оккупант, который находится в Харькове, – россия проигрывает в войне, ресурсов не хватает, новопришедших «воинов» никак не обучают.