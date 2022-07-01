Глава российского мид лавров заявил, что россия попытается оккупировать еще территории, если Запад продолжит поставлять Украине оружие

Глава мид россии сергей лавров угрожает, что рф начнет оккупировать еще больше новых территорий, если Запад поставит Украине дальнобойное оружие.

Об этом сообщают росСМИ.

В ходе общения с пропагандистами, лавров заявил, что географические задачи «спецоперации» расширятся, если Запад продолжит поставлять Украине оружие.

«Географические задачи войны изменились. Теперь это не только самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» (незаконные вооруженные формирования), но и ряд других территорий. Если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи «спецоперации» в Украине отодвинутся еще дальше», - подчеркнул лавров.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что россия готовится к аннексии оккупированных территорий по сценарию 2014 года. Кирби добавил, что россия готовится к организации «фальшивых референдумов».

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с путиным заявил, что, по его мнению, россия в войне против Украины противостоит НАТО. По его словам, если бы москва не вторглась в Украину, то Североатлантический союз «сам начал бы войну против россии».