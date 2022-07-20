Украинские разведчики вместе с НАБУ вывели из оккупации на Юге Украины одного из военных

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с НАБУ вывели из плена одного из украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальные ценности государственного значения.

Очередное подтверждение эффективного сотрудничества – это совместная работа детективов Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на Юге страны. Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию.

Напомним, Национальная полиция Украины установила личности 17 оккупантов из так называемого «Министерство государственной безопасности ДНР» и «Калининской исправительной колони №27», которые издевались над пленными украинцами. Среди них – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.