5% Николаевщины захвачено оккупантами – Ким заявил, что «ситуация сложная, но не катастрофическая»

На данный момент русские оккупанты захватили 5% части территорий Николаевской области. Ситуация сложная, но не плачевная.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью на YouTube-канале «Ходорковский LIVE».

Он отметил, что украинская власть продолжает выплачивать людям в оккупации зарплаты и выплаты. Больницы работают.

— 5% населенных пунктов сейчас находится под оккупацией русских. Один из самых больших населенных пунктов – это Снигиревка. Скажем так, ситуация сложная, но не катастрофическая. Мы выплачиваем зарплаты на оккупированных территориях. Больницы работают, учреждения работают. Людям, безусловно, сложно, но мы с этим сделать ничего, на данный момент, к сожалению не можем, - сказал Ким.

Он отказался говорить о том, как проходила оккупация с военной точки зрения и что там происходит сейчас, отметив, что это сложная ситуация, но не плачевная. На оккупированных территориях рашисты устраивают допросы и поиски проукраинских активистов, правоохранителей. Но большинство людей отказываются сотрудничать с оккупантами.

— Учитывая, что идет война и оккупант ведет себя по-хамски, то, безусловно, есть и допросы, и задержания, и поиск родственников-полицейских, и поиск родственников-военных. Вся эта история имеет место быть, к сожалению. С другой стороны, не много очень людей готовы сотрудничать с оккупантами. Потому что работают партизаны плотно, у нас тоже такие люди есть, все прекрасно понимают, что это без наказания не останется. У них нет руководящего состава, который мог бы эффективно руководить хоть чем-то. Поэтому, мучаемся, - отметил глава ОВА.

В ответ на вопрос, есть ли опасность продвижения русских войск вглубь области, Ким отметил, что есть «опасность» продвижения ВСУ к Крыму.

— Есть «опасность» продвижения нашего в сторону Крыма и дальше. Поэтому, я уверен, что ВСУ отобьет все наши территории и освободит наших людей. Потому что это невозможно. Можно захватить территорию, но нельзя захватить людей, - добавил Виталий Ким.

Напомним, для проведения спецоперации по выявлению коллаборантов могут закрыть на несколько дней город Николаев.