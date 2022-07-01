В Луганской области взяли в плен спецназовца российского ГРУ – он стал рассказывать «легенду», но его выдал телефон

В ходе операции в Белогоровке бойцы спецподразделения Главного управления разведки «Kraken» захватили в плен разведчика ГРУ в России Ивана Евдошенко.

Об этом сообщили в спецподразделении Kraken.

В плену он пытался выдать себя за пехотинца из инженерной части, россиянина выдал содержимое его телефона.

«Мы пообщались с ним, получилось достаточно любопытно. Конечно же, вместо правды, Ванька начал рассказывать заготовленную легенду. В ролике использован материал из телефона этого ГРУшника. Будучи «опытным разведчиком», у него был свой цифровой дневник… Там его «боевой путь» по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей. Титрование ролика сделано на русском, чтобы другие такие Ваньки посмотрели и поняли, что на каждого «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» найдется место в нашем плену, или же в украинском черноземе», - говорится в сообщении.