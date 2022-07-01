«Страх есть у всех, но нужно идти до конца»: Как морпехи из 36-й бригады защищали Николаев, а сейчас наступают на Херсонщине

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты рассказали, как два месяца обороняли Николаев, а теперь маленькими шагами наступают в Херсонской области.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Руководит подразделением лейтенант Юрий Гамага, награжденный орденом Даниила Галицкого.

– Мы перешли реку, немного штурманули их, закрепились. К сожалению, затем, из-за преобладающей огневой силы противника командование дало приказ на выход. Но мы все же нанесли огненное поражение противнику, уничтожили БТР и, насколько я знаю, до 30 человек из личного состава, – рассказывает Гамага.

– Позже командование разработало другой план мероприятия, и мы уже заходили ночью, вброд, без техники, пропитались малыми группами, закрепились, выставили наблюдательные пункты и выполняли свои задачи, – добавляет он.

Реальное сражение для этого взвода началось в первые дни войны с самого Николаева. 7 марта наблюдательный пункт бригады обнаружил колонну техники, двигавшейся на штурм города с севера, со стороны Николаевского аэропорта.

– Нас с самого утра послали в наблюдение. Мы заходим сонные, брат берет бинокль, смотрит, протирает глаза, говорит: "Не понял", - вспоминает боец 36-й бригады Ярослав.

– А это не наши! И выстроились, как на парад! Танчики, БТР – 28-29 единиц техники! – добавляет его брат Иван.

– Слава богу, у нас было два танка, и они им насыпали! – вспоминает их командир Гамага.

Сейчас бойцы делают плацдарм для предстоящего наступления в Херсонской области.