«Российский террор должен проиграть»: Зеленский призвал предоставить Украине больше средств ПВО

Президент Владимир Зеленский призвал предоставить Украине больше оружия и средства противовоздушной обороны, чтобы противостоять российской агрессии.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты. Но все зависит, к сожалению, не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах. И именно поэтому эта тема противовоздушной обороны стала ключевой в выступлении Первой леди Украины перед Конгрессом США… Надеюсь, ответ на наши запросы не заставит себя ждать. Российский террор должен проиграть, – сказал Зеленский.

По его словам, у США есть реальная возможность остановить российский террор, а страны Запада должны разработать новые санкции против россии.

– И это будет нашей общей победой – украинского и американского народов.