ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ получат новую партию бронетранспортеров из Литвы

Уже 148-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 20 июля, по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 июля.

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00:27 Минобороны Литвы намерено передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Литвы.

- В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры M113 и M577, которые очень нужны Украине, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва, - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Координационной группы НАТО по поддержке Украины.

Он подчеркнул, что благодаря предоставленному или обещанному количеству М113 эта бронемашина становится весомой частью Вооруженных Сил Украины, и Литва этому в значительной степени способствует.

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