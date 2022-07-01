Пропагандисты из «россия сегодня» хотят снять в Беларуси ролик, в котором русская армия «уничтожит» фейковый HIMARS

Руководитель корреспондентского пункта МИА «россия сегодня» попросил у министра обороны Беларуси Виктора Хренина разрешение на съемку репортажа, в котором российская армия уничтожит макет РСЗО HIMARS.

Об этом свидетельствует письмо, которое у себя в Telegram опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

В документе идет речь о том, что «россия сегодня» готовит репортаж для sputnik.by об уничтожении российскими военными РСЗО HIMARS.

«Согласно достигнутым договоренностям, макет пусковой установки будет поставлен российской стороной 22 июля 2022 года на военный полигон «Обуз-Лесновский» в день проведения постановочной съемки», - идет речь в письме.

Также пропагандисты оставили данные паспорта члена журналистской группы.

Напомним, Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине, в который войдут дополнительные системы HIMARS.