Война на Николаевщине: Оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 20 июля доступна по этой ссылке.

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03:48 Отбой воздушной тревоги.

03:22 Запуск около десятка ракет в сторону Николаева фиксировали на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В одном из мест атаки возник пожар.

Кроме того, громкие взрывы было слышно в Вознесенске.

03:06 В Николаеве снова раздались взрывы вследствие ракетного обстрела оккупантов.

После первых взрывов в области объявили воздушную тревогу.