Сенаторы попросили Пентагон предоставить Украине истребители

В Сенате США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине передовых истребителей.

Об этом говорится в письме двухпартийной группы из шести сенаторов, направленном сенатором Дэном Салливаном министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, сообщает zn.ua со ссылкой на Fox News.

Журналисты Fox News пообщались с украинским пилотом с позывным «Джусом». По его словам, передовые самолеты «критически важны» для отражения атак россиян, а самолеты американского производства имеют те качества, которых не имеют советские МиГ-29 и Су-27, которые есть на вооружении ВСУ.

«Реактивные самолеты США – это многофункциональные платформы с передовыми датчиками и оружием, которые могут помочь нам, прежде всего, оградить наши города, нашу инфраструктуру и наших гражданских лиц от ракетных ударов и бомбардировщиков, получить преимущество в воздухе над линией фронта и обеспечить безопасность сухопутных. войск», – сказал «Джус».

Fox News называют «Джуса» пилотом эскадрильи, привлекшей международное внимание в первые недели войны, когда защищала Киев. «Джус» вместе со своим коллегой в прошлом месяце прибыли в Вашингтон, чтобы встретиться с Салливаном и другими законодателями. Пилоты объяснили, что без самолетов, оснащенных современными средствами защиты, они выполняли «самоубийственные миссии».

Администрация Байдена еще не поддержала отправку военных самолетов в Украину. Однако представители США и Украины заявляют, что украинские пилоты более чем способны пройти обучение на современных американских самолетах четвертого поколения за считанные месяцы. Выступая на Аспенском форуме безопасности в среду, генерал ВВС США Чарльз Браун, также являющийся начальником штаба военного подразделения, поддержал обучение украинских пилотов и сказал, что США и их союзники обязаны «быть готовы передавать им свои умения». Однако генерал не назвал тип самолета, который США или их союзники потенциально предоставят Украине.

В письме, отправленном в понедельник, сенаторы Темми Дакворт, Роджер Викер, Ричард Блюменталь, Роберт Портман, и Линдси Грэм призвали Пентагон увеличить скорость, с которой он разворачивает пакет оборонной помощи, согласованную в мае в рамках «Дополнительных ассигнований Украине» на 20 миллиардов.

«Хотя средство противовоздушной обороны средней и большой дальности и HIMARS, включенные в пакеты помощи с 27 июня 2022 по 8 июля 2022, являются хорошим началом, эти системы должны быстро поставляться и в количестве, достаточном для того, чтобы повлиять на результат боевых действий на Донбассе, Херсоне и других регионах», – говорится в письме сенаторов.

Напомним, что США передадут Украине дополнительные HIMARS.