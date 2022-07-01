Ермак заявил, что Украина переломит ход войны с россией и анонсировал «много сюрпризов»

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21.07.2022 09:47

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что важно сейчас не дать российским оккупантам затянуть нас с войной в зиму, поэтому Украина должна переломить ее ход.

Об этом он написал в Telegram.

«Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины», - написал Ермак.

Он подчеркнул, многое зависит именно от обучения наших военных.

«Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», - заявил руководитель Офиса президента.

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