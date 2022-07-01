Ермак заявил, что Украина переломит ход войны с россией и анонсировал «много сюрпризов»

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что важно сейчас не дать российским оккупантам затянуть нас с войной в зиму, поэтому Украина должна переломить ее ход.
Об этом он написал в Telegram.
«Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины», - написал Ермак.
Он подчеркнул, многое зависит именно от обучения наших военных.
«Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», - заявил руководитель Офиса президента.