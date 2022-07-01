Выставка сожженной техники «второй армии мира» доехала уже до Польши и Чехии

В Польше и Чехии прошли выставки уничтоженной в Украине техники российских кафиров.

Об этом сообщается в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Выставки прошли в Варшаве, Вроцлаве, Познани и Праге. В ближайшее время уничтоженную русскую технику также представят в других европейских городах.

Среди экспонатов были российские танки Т-90 и Т-72, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс «Бук», остатки выпущенных по украинским городам ракет, гаубицы и разрушенный бронетранспортер.

На сегодняшний день украинские вооруженные силы уже уничтожили более 1,6 тыс танков, более 850 артиллерийских систем, более 220 самолетов и еще сотни единиц различной техники. С каждым днем это число увеличивается.

«Спасибо за сотрудничество Министерству обороны Украины, МВД Украины и МИД. Также выражаем благодарность за поддержку местным властям европейских городов, которые приняли эту экспозицию к себе», - говорится в сообщении.

Сожжены танки, расстреляны машины с надписью «Дети» и колокол Михайловского монастыря: Как выглядит выставка разрушенной техники кафиров в Киеве .