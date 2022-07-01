«Обратная связь очень хорошая»: За сутки в ОВА предоставили почти сотню сообщений о предполагаемых коллаборантах

За сутки в Николаевскую ОВА предоставили почти сотню сообщений о предполагаемых коллаборантах

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

– Я думаю, что о результатах я отчитаюсь через неделю-две, потому что это не делается в один день. Но скажу так, что обратная связь очень хорошая. Во-первых, большинство людей отказывается от денег – они хотят просто помочь и предоставляют информацию на этот канал о потенциальных коллаборантах или наводчиках, а мы эту информацию обрабатываем. Так что неделю-две, под закрытие города на отработку, будут результаты и я дам обратную связь. За сутки получили 96 сообщений, но не все из них носят информационный характер. Эти меры мы планируем вместе с военными, чтобы отработать ДРГ, чтобы Нацполиция и военные не теряли бдительность. Также под эти мероприятия будут отрабатывать адреса, где могут проживать или находиться коллаборанты.

Он также сказал, что для того чтобы эта спецоперация не превратилась в «охоту на ведьм», всю информацию обрабатывает специальный аналитический центр.

Напомним, что Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также он предоставил инструкцию, как можно получить 100$ за информацию о корректировщиках огня. Для проведения операции по выявлению предателей Николаев планируют закрыть на несколько дней.