Хакеры взломали сеть украинских радиостанций и распространили фейк, что Зеленский попал в реанимацию

В одном из крупнейших радиохолдингов Украины TAVR Media заявили, что на сеть радиостанций осуществили кибератаку: в эфире прозвучало сообщение о якобы тяжелом состоянии Президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня была осуществлена кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. Соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности, – сообщили в TAVR Media.

В эфире звучало сообщение о том, что Президент Украины попал в реанимацию и в тяжелом состоянии, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады.

TAVR Media принадлежат радиостанции «Хіт FM», «Kiss FM», Radio ROKS, Radio Relax, «Мелодія FM», «Наше Радіо», Classic Radio, Radio Jazz, «Радіо «Байрактар».