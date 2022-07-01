«Судье днр», приговорившему к смертной казни николаевских морпехов-иностранцев, объявили подозрение

Следователи СБУ подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судьи так называемой «апелляционной палаты верховного суда днр». Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Эти иностранцы добровольно вступили в Вооруженные силы Украины и героически сдерживали российскую агрессию в Донецкой области, где и попали в плен в апреле 2022 года.
В СБУ подчеркнули, что своим «приговором» псевдосуд террористической организации «днр» нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
В частности, этот псевдосуд нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, непосредственное участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.
Следователи СБУ заочно сообщили псевдосудье о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц»).
Продолжается досудебное следствие по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.
Как известно, речь идет о «приговоре» в отношении Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании и Саадуна Брагима из Марокко. Шон Пиннер и Эйден Аслин попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун попал в плен в Волновахе в марте.
По информации «Преступности.НЕТ», эти иностранцы воевали в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.
Кроме того, на данный момент в плену у оккупантоі находятся также иностранные граждане, являющиеся военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Напомним, что в ООН осудили «смертный приговор» террористов «днр» для трех иностранцев, заявив, что это военное преступление.