Псевдосудья Александр Никулин Следователи СБУ подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судьи так называемой «апелляционной палаты верховного суда днр». Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Эти иностранцы добровольно вступили в Вооруженные силы Украины и героически сдерживали российскую агрессию в Донецкой области, где и попали в плен в апреле 2022 года.

В СБУ подчеркнули, что своим «приговором» псевдосуд террористической организации «днр» нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

В частности, этот псевдосуд нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, непосредственное участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.

Следователи СБУ заочно сообщили псевдосудье о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц»).

Продолжается досудебное следствие по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.

Как известно, речь идет о «приговоре» в отношении Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании и Саадуна Брагима из Марокко. Шон Пиннер и Эйден Аслин попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун попал в плен в Волновахе в марте.

По информации «Преступности.НЕТ», эти иностранцы воевали в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.

Кроме того, на данный момент в плену у оккупантоі находятся также иностранные граждане, являющиеся военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, что в ООН осудили «смертный приговор» террористов «днр» для трех иностранцев, заявив, что это военное преступление.