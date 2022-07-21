россияне не уничтожили в Украине ни одной системы HIMARS, - американский генерал

Армия России еще не уничтожала американские ракетные системы HIMARS, по которым Вооруженные Силы Украины бьют по целям в тылу кафиров.

Об этом заявил генерал Марк Милли – глава Комитета начальников штабов США, передает «Лига.net».

Он отметил, что кроме HIMARS от США Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, например, от Великобритании.

- На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное, - сказал Милли.

Генерал добавил, что украинцы очень эффективно используют HIMARS и аналогичные системы. По его словам, у Украины есть «отличные артиллеристы».

Он также отметил, что сейчас у ВСУ есть огневой эшелон от глубокого до ближнего боя. Для дальней дистанции используются HIMARS дополнительно к гаубицам М777, для среднего – М109, для ближнего – артиллерия калибра 105-мм и минометы.