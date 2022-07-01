Потери россии в Украине значительны, однако не критичны - кремль продолжает скрытую мобилизацию, - ГУР

Потери россии в войне против Украины значительны, но не критичны, а объявление общей мобилизации будет означать признание поражения для кремля.

Об этом заявил заместитель председателя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет "Лига.net".

По его словам, у России большой мобилизационный ресурс, а потому нынешний уровень потерь не является для нее критическим. В то же время Скибицкий заявил, что уже сейчас разведка видит проблемы с комплектованием подразделений противника из-за дефицита людей с военными специальностями.

– В пунктах постоянной дислокации не хватает личного состава, а потому россияне формируют подразделения из разных воинских частей. В мае Россия начала активную скрытую мобилизацию. Противник использует систему боевого армейского резерва, комплектуя стрелковыми батальонами. Также они создают «патриотические» батальоны по национальному принципу. Москва приказала создавать такие батальоны во всех субъектах федерации. Также Россия привлекает наемников из Сирии, - сказал заместитель председателя ГУР.

Он отметил, что по всем законам России всеобщая мобилизация может быть объявлена только в случае формального объявления войны.