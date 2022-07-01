После заявлений Украины в оккупированном Крыму отменили парад российского флота

Россия отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на день военно-морского флота 31 июля.

Об этом пишет НВ.

Уточняется, что традиционный парад в Севастопольской бухте в этом году не будет. Кроме того, отменена встреча моряков в доме офицеров, а также прием у командующего черноморским флотом РФ. Причины отмены парада не сообщаются.

20 июля в Военно-Морских Силах ВСУ сообщили, что российско-оккупационные власти продолжают усиливать меры на временно оккупированном украинском полуострове Крым. 19 июля заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина ожидает получения оружия большей дальности от западных партнеров, прежде чем атаковать черноморский флот россии.