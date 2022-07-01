Оккупанты на Донбассе принудительно мобилизовали 100 тысяч мужчин, четверть из них погибла

С территории ОРДЛО россияне принудительно мобилизовали более 100 тысяч мужчин, из них к концу апреля погибли 23 тысячи человек.

Об этом сообщил основатель ОО "Восточная правозащитная группа", правозащитник Павел Лисянский, презентуя аналитический отчет "Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", пишет "Укринформ".

- По нашим данным, случаев принудительной мобилизации в отношении людей (жителей ОРДЛО) было более 100 тысяч… К концу апреля из принудительно мобилизованных погибли 23 тысячи. Это ужасные числа. И на сегодняшний день такая принудительная мобилизация продолжается снова и снова, кого-то каждый день они задерживают. Если посчитаем, сколько они в час задерживают людей – это тоже страшная цифра, – отметил Лисянский.

Он напомнил, что еще в 2021 году нвф «лднр» под контролем военных кураторов из россии провели 8 мобилизаций резервистов на территории ОРДЛО по программе генштаба вс рф «БАРС» (боевой армейский резервный состав). Фактически это была тренировка перед масштабным вторжением в 2022 году в Украину. Для сохранения оккупационных войск россии нвф «ЛДНР» начали осуществлять принудительную мобилизацию насильственным путем еще с августа 2021 года.

По словам Лисянского, тысячи граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, под угрозой жизни и здоровью были отправлены на линию фронта как живой щит.