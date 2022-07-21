Зеленский провел заседание Ставки и приказал увеличить количество ударов по врагу

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

В заседании приняло участие военное руководство Украины, в том числе с передовой к заседанию подключался генерал-полковник Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками.

– Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности. Мы обсудили текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Следует увеличивать интенсивность ударов по врагу. Все участники заседания Ставки согласны - есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь, - сказал Зеленский.