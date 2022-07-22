Американские сенаторы предлагают признать, что российская агрессия является геноцидом украинцев

Группа американских сенаторов предлагает США признать геноцидом агрессию России против Украины.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

– Несколько месяцев назад наша экспертная группа под председательством Ермака и Макфола предложила признать действия России против Украины геноцидом. И вот первый реальный результат визита первой леди Украины в Соединенные Штаты – сенаторы Риш, Кардин, Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом.

- В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины. Сенаторы представили резолюцию вскоре после того, как Елена Зеленская выступила с обращением к Конгрессу США, - сказал Президент.

Согласно проекту документа, Сенат США осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины; призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа; поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.