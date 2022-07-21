ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Президент Зеленский отметил наградами 186 воинов

Уже 149-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 21 июля, по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 июля.

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00:35 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении наших воинов. 186 участников боевых действий отмечены государственными наградами.

00:23 В Пентагоне озвучили, что с момента объявления о передаче вооружения до его поставки на линию фронта в Украине проходит всего 48-72 часа, а на передовой оружие появляется уже через неделю.

Об этом сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Также он отметил, что Пентагон очень тщательно следит за обеспечением ВСУ боеприпасами.

00:17 В Одессе задержали подозрительную женщину, которая фотографировала здание администрации Малиновского района, пишет «Думская».

Сотрудники «Муниципальной стражи» задержали женщину, которая ходила вокруг здания Малиновской райадминистрации и фотографировала ее.

«Муниципалы» сообщили, что проверили телефон фигурантки и обнаружили там фотографии админздания, в списке вызовов были российские номера. Кроме того, женщина была подписана на российские группы в соцсетях.