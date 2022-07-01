Война на Николаевщине: Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые села

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 21 июля доступна по этой ссылке.

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08:45 Видео разбитой российской техники и ликвидированных оккупантов, которых российская сторона не забирает с поля поля в Херсонской области.



08:28 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 22 июля.

В Николаевском районе 21 июл, в течение дня в результате вражеских обстрелов Галицыновской громады в селе Украинка произошло возгорание сельскохозяйственных зданий и техники, за селом Лиманы загорелись лесные насаждения и поля с зерновыми. Пострадавших нет.

21 июля, в 17:00, в результате обстрелов в селе Калиновка Воскресенской громады произошло возгорание жнивных остатков, лесополосы и кустарников на открытой территории.

Сегодня, 22 июля, вражеским обстрелам подверглась Первомайская громада. Известно о попадании в здание магазина и гаражный кооператив в пгт Первомайское.

Около пяти часов были обстрелы села Новониколаивка. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

По предварительной информации, ориентировочно с 07:30 происходили обстрелы в направлении населённых пунктов Киселевки и Максимовки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Баштанском районе, ориентировочно в 20:00 21 июля и в 05:00 22 июля, были обстрелы в селе Широкое Широковской громады. Попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.

Днем 21 июля, в 14:00, обстреляно село Зеленый Клин Баштанской общины. Так, в результате попадания боеприпасов и их обломков за пределами населенного пункта возник пожар сухой травы и пожнивных остатков.

Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07:54 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении динамичная, напряженная, но контролируемая.

Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

К вечеру 21 июля враг нанес авиационный удар отчаяния в район Потёмкино. Без наших потерь, враг трусливо ретировался.

Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли восемь ударов по враждебным позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано пять ударов, а вертолетными парами – три.

Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач. Подтверждены потери врага в составе: 35 рашистов, самоходная гаубица «Мста-С», два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и восемь единиц автомобильной техники. Окончательные потери доразведываются.

07:42 На Южнобугском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения, сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврическое, Оленевка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Велике

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давидов Брод – Белогорка наши воины сразу подавили. Оккупанты отошли.

07:23 В Николаеве с утра прогремели несколько взрывов.