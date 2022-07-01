В Германии рассказали, когда подготовят для Украины системы ПВО IRIS-T

Система противовоздушной обороны IRIS-T находится в Германии еще на стадии производства и будет готова для отправки ее в Украину в конце лета.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

– Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше, – сказала Бербок.

Бербок добавила, что вопрос поставки Украине оружия – это не гонка за местом в рейтинге, речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО.

Она напомнила, что, например, вместе с Нидерландами Германия поставляет Украине гаубицы, и частично пытается получить боеприпасы в других странах, потому что нет нужных.

Справка: IRIS-T (Infra Red Imaging System) - семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования.

По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range), которую, как пишут немецкие СМИ, передадут Украине - одна из самых современных и была представлена международной публике в 2014 году. Ее компоненты - командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет - располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать различные цели, летящие в разных направлениях. В начале 2022 года компания сообщила, что IRIS-T SLM успешно прошел испытания в «реалистичных условиях». Комплекс был поставлен в скандинавские страны и в Египет.

Напомним, что Украина также должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы.

Еще напомним, что Елена Зеленская в Конгрессе призвала США предоставить Украине системы ПВО