Британская разведка объяснила, почему россия обстреливает Николаев ракетами С-300

Воронка от российской ракеты, выпущенной по Николаеву 21 июля Российская армия обстреливает Николаев с помощью ЗРК С-300, потому что испытывает острую нехватку специализированных ракет для наземных атак.

Об этом идет речь в новой сводке от британской разведки.

Там проанализировали заявления главы Николаевской ОВА Виталия Кима о том, что россия стала чаще использовать ЗРК С-300 для атак по наземным целям.

В ведомстве отметили, что россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения.

«Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам на открытых территориях и в неукрепленных зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции», – пишет разведка.

При этом, отмечает разведка МИнистерства обороны Великобритании, существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи будут мало подготовлены для таких миссий.