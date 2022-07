В НУК імені адмірала Макарова після ракетного обстрілу звернулися до випускників із проханням про допомогу

Шановні друзі!

Колектив Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (МКІ, УДМТУ, НУК) звертається до випускників всіх років, всіх небайдужих людей, які з повагою відносяться до нашого університету, його славної 100-річної історії, про допомогу.

На жаль, 15 липня 2022 року в університет прийшла біда. В результаті зухвалої терористичної атаки рашистських окупантів практично повністю зруйновано головний корпус університету, який будували і удосконалювали не одне покоління науково-педагогічних кадрів та студентів.

Університет, який за роки свого існування підготував десятки тисяч фахівців для підприємств та організацій як України, так і багатьох країн Світу, у тому числі і Росії, зазнав величезних матеріальних і фінансових втрат.

Шановні друзі!

Колектив університету робить все можливе і неможливе для відновлення роботи вишу. Ми дуже вдячні керівництву області і міста за підтримку наших зусиль. Але на жаль, у цей скрутний для України час, виконання ремонтних робіт потребує значних фінансових витрат, яких в країні недостатньо. Тому ми і звертаємось до Вас, шановні друзі, надати по можливості будь-яку матеріальну та фінансову допомогу, яку ми з вдячністю приймемо.

Для зручності у використанні цих коштів ми просимо надсилати допомогу на рахунок ГО «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА»

Наші реквізити:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299).

Поточний рахунок № UA593266100000026005054100342, валюта UAH (українська гривня).

Адреса відділення: 54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 40/5

Dear friends!

Admiral Makarov National University of Shipbuilding (NUOS) urges to graduates of all years, all caring people who respect our university, which have got 100-year anniversary, for help.

Unfortunately, on July 15, 2022, trouble has come to the university. As a result of barbarous terrorist attack by Russian forces, the main campus of the university, which was built and improved by more than one generation of scientific and pedagogical personnel and students, was almost completely destroyed.

The university, which over the years from its establishing has trained tens of thousands of specialists for enterprises and organizations over Ukraine and in around the world, including Russia, has suffered huge material and financial losses.

Dear friends!

The university team is doing everything possible and impossible to restore the work of the university. We are very grateful to the leadership of the region and the city for supporting our efforts. But unfortunately, in this difficult time for Ukraine, carrying out repair work requires significant financial costs, which are not enough in the country. That is why we are appealing to you, dear friends, to provide any material and financial assistance possible, which we will gratefully accept. Our details:

For the convenience of using these funds, we would like to ask everybody send assistance to the account of NGO «GRADUATE ASSOCIATION OF ADMIRAL MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY SHIPBUILDING»

Requisites: for USD

UA063052990000026000041705828

EDRPOU code 14360570

bank code 305299