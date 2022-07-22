Украина хочет создать международный трибунал для высшего руководства рф, так как рассмотрение дел в МКС о геноциде займет годы

Замглавы ОП Андрей Смирнов рассказал, что Украина хочет создать единовременный международный трибунал для высшего руководства России, в том числе и для диктатора Владимира Путина из-за акта агрессии против нашей страны.

Об этом сообщает The Guardian.

Смирнов отметил, что это может ускорить привлечение к ответственности президента рф и его окружения. Он пояснил, что акт агрессии против Украины доказать легко, в то время как на рассмотрение МКС таких дел, как военные преступления, геноцид и преступления против человечности, пойдут годы.

В свою очередь посол Украины по особым поручениям Антон Кориневич отметил, что наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны рф сергея шойгу «будет большим шагом вперед в достижении справедливости».

«Конечно, мы были бы очень рады видеть шойгу под стражей, и не только его, но и всех других ребят, принимавших тогда решение, не только в 2022 году, но и в 2014 году», — добавил Кориневич.

Он отметил, что трибунал над высшим политическим руководством рф может быть проведен в Гааге. На участие в его создании уже согласились несколько международных партнеров Украины, однако их количества пока недостаточно.

«Украинцы будут вовлечены (в трибунал), нужен будет украинский прокурор, но мы надеемся, что судьи будут международными», - добавил Кориневич.

Напомним, группа американских сенаторов предлагает США признать геноцидом агрессию россии против Украины.