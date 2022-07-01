Николаев оказался в тройке городов, которые российская армия чаще всего обстреливала с начала полномасштабного вторжения

Николаев находится на третьем месте в списке городов Украины, подвергшихся наибольшему количеству ракетных обстрелов со стороны российской армии.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

Отмечается, что больше ракет оккупанты выпустили по Изюму, Харьковской области. На втором месте по количеству ракетных обстрелов – Мариуполь.

«Больше ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев», – сказал он.

Напомним как Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать российских оккупантов за теракты в Николаеве и Виннице