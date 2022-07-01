Люди отказываются от гонорара, русские спамят: Глава Николаевской ОВА Ким рассказал, как проходит «отлов» корректировщиков, и когда сообщат о результатах

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, как проходит отлов наводчиков в Николаеве и области.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Ким сообщил, что информация обрабатывается и будет готова через несколько недель. Большинство информаторов отказываются от гонорара, а россияне спамят.

— Мы обрабатываем информацию, буду готов через неделю две. Но скажу, что информация идет, 80% и больше говорят: «Нам не надо денег, вот вам», еще говорят: «Я добавлю». Есть там и шуток куча, и спама со стороны россиян, но это полезная информация, мы ее анализируем, структурируем и будем использовать. Информация подтверждается, есть информация правильная, но есть ступень, как ее можно использовать. Это полезно, соответствующие службы работают, - сказал Ким.

При этом Николаев таки закроют – это нужно для решения задач для ВСУ. Что же касается «портрета наводчика», это и любители «русского мира», и те, кто поверил в русскую пропаганду и решил заработать.

— Люди разные. Есть поклонники «русского мира», у которых голова не очень хорошо работает. Есть ДРГ, которые приехали сюда после 2014 года, после 2022. Но есть люди, которые, к сожалению, верят в русскую пропаганду, или смотрят телевизор. Они хорошие люди, но они такие раз и: «Ну я сброшу, ничего такого не будет, дам данные, получу деньги». Такие есть, мы работаем со всеми, не могу сказать, как Служба отрабатывает, но эффективно, - отметил глава ОВА.

Он также добавил, что в Николаеве были поклонники СССР, но поклонников «русского мира» после начала полномасштабного вторжения практически не осталось.

— Было у нас много поклонников Советского союза. Мне тоже нравилось, я родился в СССР, в те времена Николаев процветал, строили корабли и так далее. Но война показала 24.02, ну совсем не осталось поклонников русского мира, потому что они видят, что делается. Да, мы любим историю, уважаем советский союз, но любителей русского мира нет, - добавил Виталий Ким.

Напомним, что Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также он предоставил инструкцию, как можно получить 100$ за информацию о корректировщиках огня. Для проведения операции по выявлению предателей Николаев планируют закрыть на несколько дней.