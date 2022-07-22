В разведке предупредили, что оккупанты чаще стали использовать пленных для манипуляций

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предупреждает, что рф пытается манипулировать чувствами родных и близких наших пленных.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«В последнее время увеличивается количество попыток со стороны РФ использовать родственников украинских военнопленных с целью проведения дезинформационных антиукраинских спецопераций. Такие действия со стороны оккупанта построены на использовании глубочайших человеческих чувств: любви к близким и попытке вернуть их домой. Близких наших защитников побуждают ехать на территорию враждебного государства, где они становятся легкой добычей пропагандистской машины и спецслужб страны-оккупанта. Для дополнительного психологического давления враг сознательно манипулирует условиями содержания украинских пленников», – говорится в сообщении.

Координационный штаб по обращению с военнопленными отмечает, что такие действия со стороны родных и близких наших пленных не способствуют процессу освобождения. Напротив, во многих случаях это усложняет переговоры и удаляет дату увольнения. Информация о самих пленниках, их собратьях и месте службы создают реальную опасность как для самих попавших в плен людей, так и для Украины в целом.

В штабе отметили, что близкие пленника, приехавшие на территорию врага – идеальный инструмент для шантажа самих пленных и проведения информационных операций по Украине. Их настоящая цель – разрушение единства украинцев, дестабилизация политической ситуации и подрыв национальной безопасности Украины.

Также в штабе подчеркивают, что Украина прилагает и прилагает максимальные усилия для возвращения каждого Защитника домой.

▪ Консультационная линия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными: 380(95) 412 74 24

▪ Прием звонков: пн-пт с 10:00 до 16:00 часов.

▪ Обратиться в приемную Координационного штаба по вопросам обращения с пленными можно по телефону: (044) 425 12 09 с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

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