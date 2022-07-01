Крупнейший европейский порт объявил о прекращении контейнерных перевозок в россию

Крупнейший контейнерный порт Европы в Роттердаме объявил о полной остановке контейнерных перевозок в россию и из нее.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на информацию предприятия по итогам первого полугодия 2022 года.

«Во многих сегментах война в Украине привела к существенным изменениям. Например, импорт как СПГ, так и уголь очень сильно вырос как альтернатива российскому газу, снабжение которого по трубопроводам уменьшилось. [...] Контейнерные перевозки в россию и из россии приостановились», – заявили в порту.

Объем перевалки контейнеров в порту Роттердама за первое полугодие упал почти на 9%. К этому привели не только санкции против россии, но также и узкие места в глобальной логистике и частичная переориентация перевозчиков на меньшие порты.

В то же время перевалка угля выросла на 30% до 14,6 миллиона тонн, а сжиженного природного газа – на 46% до 5,4 миллиона тонн.