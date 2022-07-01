В боях с оккупантами на границе Николаевской и Херсонской областей погибли двое офицеров патрульной полиции Киева

В боях с российскими оккупантами погибли офицеры патруля города Киев Олег Волошин и Василий Павельев.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

«Погибли при выполнении боевого задания, при защите нашей страны. Недавно только общался с ребятами, вместе занимались в зале, понимаю, что казаки пошли в небесное войско. Жили правильно и честно, несли службу и работали, учились и совершенствовались. Защищали Свободу и Независимость Украины и наших людей, добровольно, потому что молодой казак понимает, что нужно бороться за свою свободу и остановить врага, который пришел уничтожить все украинское. Их имена навечно запечатлены в истории новейшей Украины и департамента патрульной полиции. Честь», – написал Жуков.