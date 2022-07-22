Суд арестовал еще часть активов Медведчука и Марченко на десятки миллионов гривен

Суд арестовал дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его жены Оксана Марченко, которыми управляли из рф.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Решением суда наложен арест, в том числе на корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен, банковские счета на 1,3 миллиона гривен, два земельных участка площадью 3 и 5 гектаров, помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.

По данным СБУ, бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин рф, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Соответствующее решение суда принято по материалам СБУ, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности.

Схема заключалась в заведении средств из русских банков на зарегистрированное в Украине ООО, собственником которого является гражданин рф. Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко.

В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из рф, и установила весь список этих российских субъектов.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: часть 1 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»), часть 2 статьи 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»).

Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляет Управление СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, как в распоряжение ВСУ передали вертолет и самолет, изъятые у кума путина Медведчука.

Также напомним, что 23 июня во Львове начался суд над Медведчуком, обвиняемым в государственной измене и хищении национальных ценностей.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ рф пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде с Киевщины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в случае согласия всех сторон Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменен на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не мешает обмену.

18 апреля СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Президенту Украины Зеленскому и своему куму Путину, в котором просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Напомним, как задержанный Виктор Медведчук рассказал СБУ, как присваивался нефтепровод и покупался уголь у «Л/ДНР», назвав инициатором схемы Петра Порошенко.