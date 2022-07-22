Экс-командиру украинского корвета объявили подозрение за службу на оккупантов

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему командиру корвета «Тернополь» Максиму Емельяненко, в 2014 году перешедшему на сторону врага.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета «Тернополь», капитан ІІІ ранга единственный из экипажа присягнул на верность агрессору.

В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил рф на сторожевом корабле «Ладный» в должности помощника командира.

Следователи ГБР совместно с киберполицией собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Отметим, что как сообщала «Новая газета», на российский корабль «Ладный» отправили 49 срочников из крейсера «москва», после того как его потопили ВСУ. Многие из них не хотят снова участвовать в военных действиях.

Напомним, как сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне командиру российского фрегата «Адмирал Макаров». Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.