В Николаеве киберполиция разоблачила еще двух коллаборационистов

Киберполицейские и следователи разоблачили двух николаевцев на коллаборационной деятельности и использовании запрещенной символики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На своей странице в соцсети 22-летняя женщина распространяла материалы, в которых содержалось оправдывание, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Женщина также оправдывала и признавала правомерной временную оккупацию части территории Украины.

Следователи Николаевского райуправления полиции сообщили женщине о подозрении по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины за коллаборационную деятельность: ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет.

Также полицейские выявили 32-летнего местного жителя, создавшего в социальной сети страницу, где он распространял и публично использовал символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и распространял материалы, в которых содержалось оправдывание, отрицание вооруженной агрессии российской федерации.

Следователи и дознаватели сообщили мужчине о подозрении сразу за совершение двух преступлений, а именно по части 1 статьи 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов») и части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Колаборационная деятельность»). За указанные преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по указанным уголовным производствам осуществляет Окружная прокуратура города Николаева.

Напомним, что Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также он предоставил инструкцию, как можно получить 100$ за информацию о корректировщиках огня. Для проведения операции по выявлению предателей Николаев планируют закрыть на несколько дней.