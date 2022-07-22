В «л/днр» заявили о блокировке Google

В «л/днр» заявили о блокировке поисковика Google.

Главарь террористической организации «днр» денис пушилин утверждает, что Google «открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».

По словам пушилина, Google ведет «настоящую травлю русских», а также занимается «навязыванием лжи и дезинформации».

«Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», – сказал пушилин.

Накануне главарь так называемой «лнр» леонид пасечник заявил, что Google «ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма», и также сообщил о блокировке поисковика.

«Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении», – написал пасечник в своем телеграм-канале.

Через несколько часов после его поста российские пропагандистские ресурсы сообщили, что в Луганске перестал открываться Google

В мае в так называемых «л/днр» уже заблокировали Facebook и Instagram, сославшись на то, что эти платформы допускают «призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей».

Напомним, что в россии массово блокируют сайты, которые пишут о войне в Украине не так, как хочет путин.