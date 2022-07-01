В Эстонии приговорили к тюремному сроку россиянина, купившего дроны для оккупационной армии

В Эстонии троих мужчин приговорили к тюрьме за попытку передать дроны российской армии.

Об этом сообщает «Delfi».

Суд приговорил 43-летнего Владимира Шилова, гражданина Эстонии и россии, к одному году тюрьмы – из этого срока он должен будет немедленно отбыть четыре месяца, а остальные восемь месяцев заключения будут условными с четырехлетним испытательным сроком.

Наряду с Шиловым приговор вынесли двоим мужчинам, которые ему помогали. Илья и Руслан Голембовские пожертвовали Шилову деньги на покупку дронов. Обоих приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно.

28 мая Полиция безопасности (КаПо) задержала живущего в Печорах Шилова, который пытался провезти через границу три купленных в Эстонии дрона, которые он планировал передать воюющим в Украине псковским десантникам.

Шилов работает водителем-дальнобойщиком и собирал деньги на покупку дронов. Всего на приобретение трех дронов было потрачено 1797 евро, из которых около 1500 евро было получено за счет сбора средств.

Прокурор Государственной прокуратуры Эстонии Мелинда Юленд заявила, что участие или поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонии лишением свободы на срок до пяти лет. Поддержкой агрессии также считается приобретение дронов и финансирование приобретения техники, необходимой для ведения боевых действий различными воинскими частями российской армии.