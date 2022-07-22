Только за частично поврежденные коммунальные здания рф должна Николаеву уже 680 миллионов– сумму за все посчитать пока невозможно

Только восстановление поврежденных коммунальных учреждений по Николаеву обойдется в 680 миллионов гривен. Сумма за все частично или полностью разрушенные здания пока неизвестна.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире НИС-ТВ.

По его словам, полную сумму невозможно посчитать. Неизвестно, во сколько обойдется ремонт всех частных объектов. За коммунальные здания россия заплатит 680 миллионов гривен. А полностью разрушенные здания также пока не обсчитаны – необходимо для начала сделать проектно-сметную документацию.

— Эту сумму невозможно посчитать. Скажу вам так, мы сегодня не считаем эти цифры по ущербу частным лицам – то есть, дома, строения и так далее. Мы можем посчитать убытки, которые нанесены частично поврежденным зданиям коммунальной собственности. Эта сумма составляет около 680 миллионов. Это почти четверть нашего бюджета города Николаева. Но это касается зданий, которые повреждены частично – выбиты окна, разбитые крыши и так далее. Все, что касается объектов, которые были повреждены, или какие-то отдельные корпуса, или вообще уничтожены, этого нет, для этого надо понимать, что их остаточная стоимость – это одно, а строительство нового объекта, то есть, очищение территории, строительство такого же объекта – худшего или лучшего – это стоит средств, которые нужно вычислить в проектно-сметной документации, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр порекомендовал жителям, чьи дома были повреждены или разрушены, сообщать об этом в «Дію», сохранять чеки, если какой-то ремонт сделали самостоятельно, и ожидать компенсаций.

— То, что касается жителей, я рекомендую всем, если ваше имущество было повреждено, заходить в «Дію», вносить туда эту информацию. Если вы тратили средства на установку дверей, окон, восстановление крыши и так далее, это тоже надо фиксировать, сохранять все чеки, чтоб потом, после войны, когда мы победим, конечно, надо будут выплачиваться репарации, международная помощь, нужно будет подтвердить расходы на эти вещи, - сказал Сенкевич.

Напомним, Украину нужно восстанавливать на средства агрессора, в частности, за выплаты россией военных репараций и конфискации российских средств в западных банках.